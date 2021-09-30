Москва, 30 сентября, 2021, 09:18 — ИА Регнум. В Минэкономразвития дали очередной сигнал экосистемам, в том числе «Яндексу», о рисках их некотролируемого развития на российском рынке, отметили в Госдуме.

Иван Шилов ИА REGNUM Яндекс

«Разговоры о регулировании экосистем в РФ идут с начала года: в марте о рисках их неконтролируемого развития на нашем рынке предупреждал Центробанк. И вот сейчас стало известно, что правительство сформулировало критерии, по которым тот или иной набор сервисов официально будет считаться экосистемой, и что готовится рамочный закон об их регулировании», — отметил депутат Госдумы Антон Горелкин в телеграм-канале.

Основная опасность экосистем — монополизация.

«Лично для меня термин «формирование экосистемы» всегда был синонимом слова «монополизация». И в каждом новом непрофильном сервисе для клиентов того или иного банка я видел, прежде всего, агрессивное поглощение с не совсем ясными целями», — рассуждает депутат.

Горелкин поддерживает регулирование экосистем и надеется, что «с появлением нужной нормативной базы корпорации поумерят свои аппетиты и попробуют хотя бы переварить то, что глотали наперегонки».

Быстрый рост экосистем создает риски, связанные с трудовыми отношениями внутри крупных экосистем, с безопасностью данных, а также с цензурированием высказывания, завил замминистра экономического развития Владислав Федулов в интервью газете «Ведомости». Он обратил внимание на то, что «экосистема может блокировать или модерировать любые публикации, по сути, на свое усмотрение… экосистемы фактически могут формировать общественное мнение». «Вряд ли население заинтересовано в том, чтобы бизнес стал политическим регулятором», — уточнил Федулов.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, о необходимости регулирования экосистем заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина.

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«Яндекс» организовал свою экосистему — большое количество разнообразных сервисов, пытающихся удовлетворить максимальное количество повседневных потребностей человека в одном месте.

ИА REGNUM направило генеральному прокурору России Игорю Краснову заявление о принятии мер прокурорского надзора ввиду незаконного осуществления ООО «Яндекс» крупного телекоммуникационного бизнеса. Отмечается, что «Яндекс» является субъектом-монополистом, регулирующим информационные потоки в России и занимающимся предоставлением услуг стратегически важным объектам Российской Федерации фактически в нарушение российского законодательства.

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