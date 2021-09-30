Сухум, 30 сентября, 2021, 09:17 — ИА Регнум. 165 новых случаев заражения коронавирусом выявили медики в Абхазии в течение 29 сентября в ходе 582 медицинских исследований. Сообщение об этом опубликовал оперативный штаб республики по защите населения от SARS-CoV-2.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Всего, согласно официальным данным, в медучреждениях республики разместили 174 пациента с подтверждённым диагнозом COVID-19. В тяжёлом состоянии из них — 32 человека.

С начала пандемии в Абхазии выявили 27 775 носителей SARS-CoV-2. Из них 22 680 признаны выздоровевшим, в том числе 90 — за последние сутки. Всего в стране зарегистрировали 417 случаев смерти пациентов с диагнозом COVID-19. В течение последних суток был один такой случай.

Стоит отметить, днём ранее в Абхазии сообщили, что за сутки выявили 131 нового носителя SARS-CoV-2 в результате 478 исследований. Случаев смерти пациентов с диагнозом «коронавирусная инфекция» не было.