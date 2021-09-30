Москва, 30 сентября, 2021, 09:03 — ИА Регнум. С 1 октября в Москве начнут проводить обязательное экспресс-тестирование на антиген к коронавирусу для всех пациентов с симптомами ОРВИ, сообщила 30 сентября вице-мэр столицы Анастасия Ракова.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Она рассказала, что в июле мы в тестовом режиме проводились экспресс-тестирования на антиген к коронавирусной инфекции пациентам с симптомами ОРВИ. В 85% случаев результат тестов совпадает с ПЦР.

«С учетом их высокой эффективности и в условиях подъема заболеваемости мы решили утвердить новый алгоритм работы с пациентами, — заявила Ракова. — Теперь такой тест на антиген будет проводиться в обязательном порядке всем пациентам с симптомами ОРВИ».

Заместитель мэра уточнила, что новые правила вводятся с 1 октября.