Вашингтон, , 08:51 — REGNUM Новые переговоры, касающиеся вопросов обороны, провели Пентагон и китайские военнослужащие. Об этом 29 сентября сообщили в пресс-службе минобороны США.

Пентагон Иван Шилов © ИА REGNUM

Беседа проводилась 28 и 29 сентября по защищенному каналу видеосвязи. С американской стороны в ней принял участие заместитель помощника главы Пентагона по делам КНР Майкл Чейз, а с китайской — заместитель начальника Канцелярии по международному военному сотрудничеству Центрального военного совета Китая Хуан Сюэпин.

Участники разговора подтвердили готовность Пекина и Вашингтона сохранять открытыми каналы коммуникации. Аналогичные переговоры состоялись в конце августа и были посвящены методам сокращения рисков, а также способам предотвращения кризиса в сфере безопасности.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 сентября официальный представитель МИД Китая Хуа Чуньин заявила, что власти КНР рассчитывают на то, что США учтут обеспокоенность других стран в связи со стратегией Вашингтона в области ядерных вооружений.

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