Кишинёв, 30 сентября, 2021, 08:43 — ИА Регнум. В Молдавии в течение суток 29 сентября выявили 1587 случаев заражения коронавирусом в ходе 9629 исследований. Об этом сообщает пресс-служба минздрава республики.

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За время пандемии, по данным министерства, в стране выявили 292 839 носителей SARS-CoV-2. Из них признаны медиками выздоровевшими 276 345 человек, в том числе 1230 — за последние сутки.

В больницах республики разместили 1958 пациентов с COVID-19, из которых 154 находятся в тяжёлом состоянии. За время пандемии в 6753 случаях пациенты с диагнозом «коронавирусная инфекция» скончались. За последние сутки в стране зафиксировали 21 такой случай.

Днём ранее в Молдавии выявили 1209 случаев заражения коронавирусом в результате проведения 9332 тестов. Выздоровевшими врачи признали 1195 человек, скончались 19 пациентов с COVID-19.

Стоит отметить, что ранее Турция передала Молдавии 70 тыс. доз вакцины от COVID-19, произведённой китайской компанией Sinovac.