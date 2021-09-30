Канберра, 30 сентября, 2021, 08:36 — ИА Регнум. Выплата всех пособий, введённых в период пандемии коронавируса, будет прекращена после вакцинации 80% населения в Австралии. Об этом 30 сентября сообщил главный государственный казначей Джош Фрайденберг.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Австралия

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Первыми штатами, где будут отменены пособия такого рода станут, по всей видимости, Новый Южный Уэльс и Виктория, а также Австралийская столичная территория. Эти регионы уже приблизились к уровню вакцинации 80%. Казначей уточнил, что меры господдержки будут прекращены федеральным правительством после достижения целей вакцинации. Однако местные власти могут продолжать выплачивать пособия за счёт регионального бюджета.

Отмена пособий будет происходить поэтапно после того, как будут привиты 70% взрослого населения в регионах.

«Мы не можем уничтожить вирус, и нам нужно научиться жить с ним. Наша экономика быстро восстановилась после первой волны COVID-19, и у нас есть все возможности сделать это снова, когда ограничения будут сняты», — добавил Фрайденберг.

По прогнозам федеральных властей, 80% порог вакцинации будет достигнут в ряде штатов уже к концу октября. Далее все расходы по санитарным ограничениям штаты будут оплачивать из регионального бюджета.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в австралийском Сиднее будут увольнять медиков, отказывающихся от вакцинации от COVID-19.