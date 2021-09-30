В Молдавию из Турции доставили новую партию вакцины от COVID-19
Кишинёв, 30 сентября, 2021, 08:36 — ИА Регнум. В Кишинёв из Турции 29 сентября доставили партию китайской вакцины Sinovac в количестве 70 тыс. тонн. Об этом сообщает пресс-служба минздрава Молдавии.
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Сообщается, что в церемонии передачи препарата участвовали министр здравоохранения Молдавии Алла Немеренко и посол Турции в Кишинёве Гюрол Секменсюер. Глава минздрава поблагодарила турецкую сторону за помощь.
«Эта партия вакцины будет распределена преимущественно в районы АТО Гагаузия и в Приднестровье, а также в те регионы страны, где закончились дозы препарата Sinovac», — сказала Немеренко.
Секменсюер подтвердил готовность Турции и дальше помогать Молдавии.
Стоит отметить, что за время пандемии Турция передала Молдавии средства на борьбу с пандемией на общую сумму 4 млн леев (около $220 тыс.).