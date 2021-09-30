Варшава, 30 сентября, 2021, 08:35 — ИА Регнум. Польша закупит для спецподразделений своих вооружённых сил американские вертолёты BlackHawk. Об этом в ходе международной конференции Defence24 Day в Варшаве заявил глава оборонного ведомства Мариуш Блащак, передаёт Polskie Radio.

U.S. Air Force Вертолёт Blackhawk

В своём выступлении министр обороны Польши также подчеркнул «исключительную роль вооружённых сил республики в защите восточных границ Евросоюза» и необходимость усилить сотрудничество с европейскими и американскими союзниками.

«Защита Польши и её граждан является главной целью и смыслом существования вооружённых сил нашей страны. Для реализации этой цели польская армия нуждается в оснащении высокого качества в соответствии с поставленными перед ней задачами. Всё, что делает Минобороны, направлено на то, чтобы Польша была более сильной и безопасной. Поэтому мы уже договорились с американскими союзниками о закупке вертолётов», — заявил Блащак.