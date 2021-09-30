Москва, 30 сентября, 2021, 08:32 — ИА Регнум. Изменения появятся в российском законодательстве, регулирующем выезд несовершеннолетних за рубеж. Об этом начальник Главного управления по вопросам миграции МВД РФ Валентина Казакова заявила на пресс-конференции, посвящённой реализации государственной миграционной политики.

Дарья Драй ИА REGNUM Чемоданы в аэропорту

По её словам, готовы новации в законодательстве, совершенствующие вопросы о вывозе детей за границу. В настоящее время выезд несовершеннолетнего за пределы России ограничивается по заявлению одного из родителей, однако этот вопрос требует нормативного закрепления в интересах ребёнка.

«То есть, по заявлению гражданина, который заявляет о том, что он не разрешает выезжать с другим родителем, сам родитель сможет выезжать с этим ребенком для того, чтобы можно было и отдохнуть, и полечиться, и так далее», — сказала Казакова.

Она добавила, что в судебном порядке будут решаться какие-то возникающие вопросы.

Как сообщало ИА REGNUM, с 12 июня 2019 года заявление о несогласии на выезд несовершеннолетних за рубеж гражданам надлежит передавать не в пограничные органы ФСБ, а в МВД России. С того же момента действует порядок подачи, рассмотрения и ведения учета заявлений о несогласии на выезд несовершеннолетнего гражданина России за рубеж.

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