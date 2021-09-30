Сеул, 30 сентября, 2021, 08:31 — ИА Регнум. В Южной Корее за минувшие сутки выявили 2564 случая заражения коронавирусом. Об этом 30 сентября сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей Корейского управления по контролю и профилактике заболеваний.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: массовое заражение малоизвестным RSV — все новости»

Согласно опубликованным данным, 2539 случаев заражения локальные, ещё 25 случаев — завозные. Общее число подтверждённых случаев в стране увеличилось до 311 289.

Известно, что более двух тысяч заболевших фиксируют в Южной Корее пятый день подряд. Предполагается, что в нынешних условиях органы здравоохранения продлят действие нынешнего уровня социального дистанцирования, опасаясь дальнейшего роста заболеваемости.

Число жертв пандемии в стране увеличилось на семь человек — до 2481 человек. Уровень смертности составил 0,8%.

29 сентября в Южной Корее были выписаны из стационаров и освобождены от режима карантина 1481 человек. Число выздоровевших в стране увеличилось до 274 205.