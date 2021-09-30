Бразилиа, 30 сентября, 2021, 08:15 — ИА Регнум. Суд Рио-де-Жанейро 29 сентября отменил ограничения на посещение общественных мест для тех, кто не был вакцинирован от COVID-19, введённые ранее мэрией крупнейшего мегаполиса Бразилии. Об этом со ссылкой на решение судьи Паулу Ранжела сообщает портал G1.

(сс) Phill Natal Вакцинация против коронавируса в Бразилии

судья Паулу Ранжел «Кто сегодня новый враг в XXI веке? НЕПРИВИТЫЕ. Они хотят заставить людей делать прививки и во имя этого блага они ограничивают общественные свободы, арестовывают людей на улицах, площадях, закрывают пляжи, устанавливают карантин. Не думал, что буду свидетелем таких злоупотреблений».

В своём решении судья сравнил введение властями паспортов вакцинации «с клеймением в прошлом крупного рогатого скота и рабов», подчеркнув, что сейчас эти «оскорбительные, незаконные и ретроградные методы» разделяют общество.

судья Паулу Ранжел «Другим, кто хорошо знал, как внушать людям страх перед врагами, был Гитлер, который посредством нацистской пропаганды нагнетал среди населения страх перед евреями и цыганами. Их (якобы) необходимо было уничтожить, чтобы защитить себя».

Решение было принято Ранжелом в ответ на обращение пенсионерки из Рио-де-Жанейро, которая посчитала указ мэрии о запрете с 15 сентября посещать спортивные клубы, тренажёрные залы, бассейны, стадионы, театры, кинотеатры, концертные залы и другие подобные объекты без хотя бы одной прививки от COVID-19 нарушением своих конституционных прав.

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В документе подчёркивается, что о неправомерности требования к гражданам предоставлять паспорт вакцинации должны быть уведомлены полиция и представители вооружённых сил страны, которым вменяется «обеспечить право всех граждан на свободное перемещение».

Напомним, что на предприятия торговли и общественного питания введённые мэрией ограничения не распространяются.

В настоящее время Бразилия находится на третьем месте в мире после США и Индии по числу инфицированных SARS-CoV-2, и на втором месте — по числу смертей среди пациентов с COVID-19.

Как сообщало ИА REGNUM, Бразилия начнёт применять так называемую бустерную дозу вакцины против COVID-19 в отношении лиц старше 60 лет.

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