Суд Рио-де-Жанейро отменил введённые мэрией паспорта вакцинации
Бразилиа, 30 сентября, 2021, 08:15 — ИА Регнум. Суд Рио-де-Жанейро 29 сентября отменил ограничения на посещение общественных мест для тех, кто не был вакцинирован от COVID-19, введённые ранее мэрией крупнейшего мегаполиса Бразилии. Об этом со ссылкой на решение судьи Паулу Ранжела сообщает портал G1.
В своём решении судья сравнил введение властями паспортов вакцинации «с клеймением в прошлом крупного рогатого скота и рабов», подчеркнув, что сейчас эти «оскорбительные, незаконные и ретроградные методы» разделяют общество.
Решение было принято Ранжелом в ответ на обращение пенсионерки из Рио-де-Жанейро, которая посчитала указ мэрии о запрете с 15 сентября посещать спортивные клубы, тренажёрные залы, бассейны, стадионы, театры, кинотеатры, концертные залы и другие подобные объекты без хотя бы одной прививки от COVID-19 нарушением своих конституционных прав.
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В документе подчёркивается, что о неправомерности требования к гражданам предоставлять паспорт вакцинации должны быть уведомлены полиция и представители вооружённых сил страны, которым вменяется «обеспечить право всех граждан на свободное перемещение».
Напомним, что на предприятия торговли и общественного питания введённые мэрией ограничения не распространяются.
В настоящее время Бразилия находится на третьем месте в мире после США и Индии по числу инфицированных SARS-CoV-2, и на втором месте — по числу смертей среди пациентов с COVID-19.
Как сообщало ИА REGNUM, Бразилия начнёт применять так называемую бустерную дозу вакцины против COVID-19 в отношении лиц старше 60 лет.
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