Токио, 30 сентября, 2021, 06:44 — ИА Регнум. Министр образования, культуры, спорта, науки и технологий Японии Коити Хагиуда сменит Кацунабу Като на посту генерального секретаря правительства нового премьер-министра Фумио Кисиды. Об этом со ссылкой на источники в правительстве 30 сентября сообщает агентство Kyodo.

Kremlin.ru Фумио Кисида

Перестановки в правительстве Японии пройдут после утверждения в парламенте страны нового председателя правящей Либерально-демократической партии (ЛДП) Фумио Кисиды в качестве премьер-министра.

Отмечается, что в правительстве Синдзо Абэ, ушедшего в отставку по состоянию здоровья в августе 2020 года, Хагиуда занимал пост заместителя генсека.

Новым генеральным секретарём ЛДП станет бывший министр по восстановлению экономики Акира Амари.

Как сообщало ИА REGNUM, новым председателем правящей в Японии Либерально-демократической партии (ЛДП) по итогам голосования во втором туре был избран Фумио Кисида, который также станет новым премьер-министром страны.