Новосибирск, 30 сентября, 2021, 05:51 — ИА Регнум. В новосибирской школе №182 открылся детско-юношеский поисково-спасательный отряд «SALUS-юность». Это добровольное объединение школьников дополнительно обучающихся действиям по спасению и самоспасению в условиях чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, проведению спасательных работ и оказанию первой помощи, а также другим многочисленным навыкам и умениям, сообщили в региональном управлении МЧС РФ.

ГУ МЧС РФ по Новосибирской области Детско-юношеский поисково-спасательный отряд

«Отряд объединил около 60 учащихся с 6 по 11 классы. Также в него могут вступать школьники из других школ и клубов Кировского района, желающие изучать спасательное дело и достигшие возраста от 12 до 18 лет. Главными наставниками станут студенты студенческого спасательного отряда «SALUS» Новосибирского государственного педагогического университета», — уточнили в ведомстве.

Созданный в Новосибирске детско-юношеский спасательный отряд — второе отделение «SALUS-юность», действующее на территории Новосибирской области. Первое отделение было открыто в апреле 2021 года на базе школы №2 посёлка Коченёво.