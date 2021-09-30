Москва, 30 сентября, 2021, 05:38 — ИА Регнум. В четверг, 30 сентября, в Москве будет переменная облачность, без осадков, температура воздуха +10… +12 °C. Об этом сообщает Гидрометцентр РФ.

Осень

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В ночь на 1 октября в Москве облачно с прояснениями, без осадков. Температура воздуха +4… +6 °C.

Ветер слабый. Атмосферное давление 762 мм рт. ст.

В Подмосковье температура воздуха ожидается в интервале +8… +13 °C днём и +1… +6 °C ночью.

В пятницу, 1 октября, днём в столице ожидается +10… +12 °C, по области +9… +14 °C, облачно с прояснениями, без осадков. Ночью в регионе ожидается +1… +6 °C.

Как сообщало ИА REGNUM, температура воздуха в Москве вернётся в климатическое русло.