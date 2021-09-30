Новосибирск, 30 сентября, 2021, 05:04 — ИА Регнум. Новосибирский депутат Елена Спасских проверила доступность услуг такси для инвалидов. Поводом для рейда стал недавний скандал, когда водитель «Яндекс. Такси» отказался везти девушку в инвалидном кресле, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Ольга Шматова ИА Красная Весна Яндекс.Такси

Напомним, ранее жительница Новосибирска Елена Колесникова, страдающая ДЦП, через приложение вызвала такси, указав при заказе, что будет в инвалидном кресле. Но водитель отказался посадить её на переднее кресло. В итоге таксист уехал, посоветовав девушке вызвать специализированную машину.

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В ходе рейда по телефону заказывалось такси для инвалида. Итог — две машины приехали и адекватно оказали услугу по перевозке, один водитель отказался сразу по телефону.

«Рейд показал, что, принимая заказ, оператор никакой ответственности перед пассажиром не несёт, — заявила депутат Законодательного собрания Новосибирской области Елена Спасских (председатель регионального общественного совета федерального проекта «Единая страна ­ доступная среда»). — Он просто сводит вместе пассажира и водителя, то есть оказывает информационную услугу. При этом проблемы возникают не только у инвалидов, которым, в частности, требуется вместительный багажник, чтобы можно было поместить туда коляску. Я думаю, что аналогичная проблема есть и у пассажиров с маленькими детьми, которым тоже надо во время поездки куда-то пристроить коляску. Сегодняшний рейд показал, что оказание услуги в значительной степени зависит от человеческого фактора. Если водитель адекватно и толерантно относится к инвалидам, то обязательно поможет. А может ведь и отказать… Как нам сегодня пояснил один водитель — никаких особых указаний по отношению к маломобильным пассажирам он не получал».

По мнению парламентария, неясным остаётся вопрос — как обеспечена гарантия перевозки в такси, вызываемых через операторов, есть ли у водителей страховки на автомобиль или даже права на управление транспортом, прошёл ли он предрейсовый медицинский контроль.

«Я думаю, что в рамках проекта мы создадим рабочую группу, которая займётся проблемами оказания услуг перевозки для инвалидов, — сказала Спасских. — На следующей неделе по проблематике, выявленной рейдом, состоится круглый стол».

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Напомним, что ранее СКР начал доследственную проверку из-за отказа водителя такси везти девушку в инвалидной коляске.