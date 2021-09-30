Прая, 30 сентября, 2021, 04:15 — ИА Регнум. В Атлантическом океане вблизи западного побережья Африки сформировался тропический шторм, получивший название «Виктор». Об этом 29 сентября сообщает национальный центр по наблюдению за ураганами США.

Pixabay.com Тропический шторм

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В настоящее время скорость ветра в пределах шторма на порывах достигает 18 м/с. Эпицентр «Виктора» располагается в 870 километрах к югу от Кабо-Верде (острова Зелёного Мыса) и движется на северо-запад со скоростью порядка 20 км/ч.

Как сообщало ИА REGNUM, сформировавшийся в Атлантическом океане ураган четвёртой категории «Сэм» 27 сентября достиг пика своей интенсивности.

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