Хабаровск, 30 сентября, 2021, 03:56 — ИА Регнум. В Хабаровском крае с приходом осени обострилась пожароопасная обстановка — первые заморозки привели к сухости травы, что повысило риски возникновения палов и ландшафтных пожаров. Власти объявили пожароопасный сезон, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона.

(сс) Saiho Лесной пожар

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Отмечается, что в первую очередь рискуют частные домовладения, вокруг которых есть трава. С наступлением холодов люди начнут подключать электрообогреватели, в том числе самодельные, а это тоже может привести к всплеску пожаров. На долю жилья обычно приходится большинство возгораний. В этом году таких пожаров случилось 1119.

«Всего с начала года общее число пожаров составило 5834. В сравнении с 2020 голдом их стало меньше на 10%. Но выросло количество погибших на пожарах людей. По нашему анализу свыше 50% погибших проживали в ветхих домах. Причинами пожаров традиционно становится неправильное обращение с огнем, неисправная электропроводка, курение в постели», — пояснил замначальника ГУ МЧС России по Хабаровскому краю Алексей Яковлев.

Наиболее тревожная ситуация с пожарами в Комсомольском районе, Ванинском, имени Лазо, Солнечном и Нанайском, а также в Хабаровске и Комсомольске-на-Амуре.

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Как сообщало ИА REGNUM, лесные пожары в Якутии, которые в этом году уничтожили порядка 8 млн га природной территории, являются последствием глобального потепления. Об этом на Северном форуме в Якутске заявил глава республики Айсен Николаев.