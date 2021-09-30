Эдинбург, Великобритания, 30 сентября, 2021, 03:54 — ИА Регнум. Ген, влияющий на то, насколько тяжело человек будет переносить COVID-19, был выявлен исследователями в Шотландии. Статья об этом 29 сентября была опубликована в журнале Science.

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Учёные из центра исследования вирусов при Университете Глазго в Шотландии выявили одну из разновидностей белка, он производится в организме с помощью гена OAS1 и способен распознавать коронавирус SARS-CoV-2, защищая от тяжёлого течения болезни. Ген OAS1 запускает цикл процессов, благодаря которым активируется рибонуклеаза L, отвечающая за запуск иммунных реакций, защищающих организм от инфекций и уничтожающая вирусы, успевшие проникнуть в клетку.

Исследователи указали, что в OAS1 могут производиться два варианта изоформ, запускающих иммунную реакцию: короткая p42 или длинная p46. Именно длинная р46 эффективна против коронавируса, потому что к ней прикреплена особая группа молекул, облегчающих взаимодействие белка с мембранами клеток (такие белки называют пренилированными).

«Важно отметить, что среди госпитализированных пациентов экспрессия пренилированного OAS1 соотносилась с наличием защиты от тяжелых форм COVID-19. Это указывает на то, что данный иммунный механизм является важным компонентом защитного противовирусного ответа», — сказано в статье.

Учёные предполагают, что в дальнейшем SARS-CoV-2 может «научиться» обходить выявленный механизм защиты и тогда коронавирус станет более патогенным и более заразен среди невакцинированного населения.

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