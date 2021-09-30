Москва, 30 сентября, 2021, 03:38 — ИА Регнум. Российская армия должна быть полностью профессиональной, а служба в ней — добровольной, так считают 42% жителей России, принявших участие в опросе банка «Открытие».

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38% респондентов высказались в пользу гибридной армии — частично контрактной, частично призывной, а 15% согласились с тем, что армия должна быть полностью призывной.

Опрос показал также, что больше половины жителей России (51%) положительно относятся к армии, поскольку она защищает страну от внешних врагов.

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А 40% россиян хотели бы, чтобы их дети служили в армии, поскольку считают это долгом и почетной обязанностью.

Опрос проводился с 24 по 28 сентября. В нём приняли участие 1015 жителей России в городах с населением более 100 тыс. человек.