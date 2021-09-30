Вашингтон, 30 сентября, 2021, 03:30 — ИА Регнум. Представители радикального движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) предлагали армии США взять на себя обеспечение безопасности в Кабуле до окончания 31 августа операции по эвакуации из Афганистана. Об этом со ссылкой на показания главы Центрального командования (СЕНТКОМ) ВС США генерала Кеннета Маккензи на слушаниях комитета по делам вооружённых сил палаты представителей Конгресса США 29 сентября сообщает газета The Hill.

(сс) U.S. Army. Paolo Bovo Вооруженные силы США

газета The Hill «Маккензи подтвердил, что 15 августа, в день, когда Афганистан пал перед талибами, он встретился с главой политического крыла талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Дохе (Катар), где Соединённым Штатам предложили вариант обеспечения безопасности Кабула».

По словам Маккензи, он отклонил это предложение, поскольку такой вариант не предполагался в полученных им инструкциях и США «не располагали ресурсами для выполнения этой миссии».

Как сообщало ИА REGNUM, высший генерал США Марк Милли предупредил, что быстрый вывод войск из Афганистана стал бы угрозой для безопасности ядерного арсенала Пакистана.

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