Вашингтон, 30 сентября, 2021, 03:23 — ИА Регнум. Ещё 11 человек обязал выступить на слушаниях по делу о штурме Капитолия сторонниками экс-президента Дональда Трампа председатель спецкомитета палаты представителей Конгресса США Бенни Томпсон. Об этом 29 сентября сообщила пресс-служба комитета.

Конгресс США

Повестки были направлены 11 лицам, их обязали выступить на слушаниях по делу о штурме Капитолия 6 января. Комитет намерен получить от этих лиц всю известную им информацию, связанную с событиями и митингами, происходившими до массовых беспорядков, в том числе о митинге перед фасадом Белого дома, который состоялся непосредственно перед нападением на Капитолий.

Отмечается, что комитет предполагает получить от приглашённых на слушания лиц информацию о финансировании и планировании мероприятий, состоявшихся до штурма здания Конгресса. В частности, повестка была отправлена бывшей сотруднице избирательного штаба экс-президента США Трампа Катрин Пирсон, которая непосредственно занималась организацией митингов в поддержку бывшего главы Белого дома и советовалась с ним по данному вопросу.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что бывший президент США Трамп намерен оспорить вызов четырех своих экс-помощников в специальный комитет Палаты представителей Конгресса США в связи с расследованием беспорядков 6 января .