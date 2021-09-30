Тегеран, 30 сентября, 2021, 06:52 — ИА Регнум. 29 сентября министерство здравоохранения Ирана объявило, что 272 иранца скончались от коронавирусной инфекции (COVID-19) за последние 24 часа, в результате чего общее число смертей в стране достигло 120 160. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.

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«За последние 24 часа было выявлено 13 271 новый случай заражения COVID-19, при этом 1891 человек госпитализирован», — говорится в сообщении. В нем также отмечается, что 6016 пациентов с COVID-19 находятся в критическом состоянии в отделениях интенсивной терапии.

Министерство здравоохранения Ирана подчеркнуло, что 5 009 673 пациента из общего числа 5 572 962 инфицированных выздоровели или были выписаны из больниц. Согласно приведённым данным, 37 748 710 иранцев получили первую дозу вакцины против коронавируса, при этом 16 060 951 человек на данный момент получил вторую дозу вакцины против COVID-19.