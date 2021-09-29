Нижний Новгород, 30 сентября, 2021, 02:47 — ИА Регнум. Претендовать на единовременную выплату средств пенсионных накоплений могут мужчины при достижении возраста 60 лет и женщины при достижении 55 лет, сообщили 29 сентября в отделении Пенсионного фонда России по Нижегородской области.

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Речь идёт о накоплениях, которые формируются у четырех категорий граждан: 1967 года рождения и моложе, за которых средства отправляли работодатели с 2002 по 2004 год; участников программы государственного софинансирования пенсий; мужчин и женщин 1953−1966 годов рождения, которые отчисляли накопления в 2002—2004 годах; граждан, которые направили часть материнского капитала на накопительную пенсию.

«Единовременная выплата средств пенсионных накоплений осуществляется Пенсионным фондом РФ и негосударственными пенсионными фондами — в зависимости от того, где застрахованное лицо формировало средства пенсионных накоплений», — разъяснили в ведомстве.

В ПФР добавили, что единовременная выплата не назначается лицам, которым ранее была установлена накопительная пенсия.

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