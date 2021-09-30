Тегеран, 30 сентября, 2021, 06:54 — ИА Регнум. 29 сентября президент Ирана Ибрагим Раиси заявил, что государства со всего мира выражают готовность и желание укреплять сотрудничество с Исламской Республикой. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.

Выступая на заседании кабинета министров, Раиси отметил, что приоритетом страны должна быть поддержка отечественных центров, занимающихся производством вакцин против COVID-19, так как импорт в страну не может продолжаться вечно.

Он также отметил, что расширение масштабов программы вакцинации удовлетворяет ожидания семей и прокладывает путь к открытию школ и проведению очных занятий.

Президент подчеркнул, что крайне важно, чтобы страна разумным и постепенным образом восстановила деятельность образовательных центров и предприятий до нормального уровня.

Раиси также сообщил, что на недавних встречах министра иностранных дел с коллегами в соседних странах и других государствах была отмечена значительная готовность к сотрудничеству с Исламской Республикой Иран.