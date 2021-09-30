Брюссель, , 02:33 — REGNUM Миссия наблюдателей будет направлена Евросоюзом в Венесуэлу для контроля над выборами, которые должны пройти 21 ноября. Об этом говорится в заявлении верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля, опубликованном 29 сентября на сайте европейского внешнеполитического ведомства.

Жозеп Боррель Иван Шилов © ИА REGNUM

Он отметил, что нынешний избирательный процесс в латиноамериканской республике беспрецедентен, поскольку на выборах будет представлено большинство политических сил страны. По словам Борреля, всего в Венесуэлу прибудет в общей сложности около 100 наблюдателей ЕС, которым поручено следить как за подготовкой к голосованию, так и непосредственно за самими выборами.

Как сообщало ИА REGNUM, 28 сентября президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что по итогам третьего раунда переговоров между венесуэльским правительством и оппозиционной Унитарной платформой был достигнут прогресс.

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