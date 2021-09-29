Москва, 30 сентября, 2021, 02:25 — ИА Регнум. Российским торговым сетям рекомендовано переходить от практики закупок социально значимых продуктов на тендерах к прямым договорам с производителями, сообщил заместитель главы Минпромторга РФ Виктор Евтухов. Об этом 30 сентября пишут «Известия».

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Предложение, по словам чиновника, относится к продукции, которая подвержена сезонным ценовым колебаниям: мясу, молоку, «борщевому набору», яйцу. Планируется, что переход к прямым договорам позволит заметно снизить конечную цену на прилавках магазинов и вовлечь в оборот продукцию малых производителей.

«Важно продолжить работу по расширению товаропроводящей сети, в первую очередь для вовлечения в оборот продукции малых производителей. Необходимо серьезно увеличить количество малых торговых форматов — ярмарок, объектов нестационарной и мобильной торговли, оптовых и розничных рынков. Именно через такие торговые точки реализуется продукция мелких хозяйств», — отметил Евтухов.

В настоящее время Минпромторг прорабатывает возможность применения прямых договоров на законодательном уровне.

Ранее доцент кафедры маркетинга и рекламы института отраслевого менеджмента РАНХиГС Юлия Сяглова сообщила ИА REGNUM, что прямые договоры между сетями и поставщиками с большой вероятностью окажут положительное воздействие на ценовую политику крупных сетевых компаний.

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