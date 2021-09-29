В кубинской столице возобновили работу пляжи и спортивные объекты
Гавана, 30 сентября, 2021, 02:18 — ИА Регнум. Власти Гаваны сняли запрет на посещение пляжей и работу спортивных клубов, бассейнов и других подобных объектов, ранее закрытых из-за угрозы распространения COVID-19. Об этом 29 сентября сообщает портал Cubadebate.
При посещении пляжей и спортивных объектов сохраняется требование соблюдать дистанцию и носить маску. Бассейны не должны превышать 50% посетителей от своей обычной вместимости.
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Напомним, что ранее в кубинской столице были сняты ограничения на работу предприятий общественного питания и сокращено время действия комендантского часа.
Как сообщало ИА REGNUM, более полутора миллионов кубинских детей вакцинировались от COVID-19.