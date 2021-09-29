Гавана, 30 сентября, 2021, 02:18 — ИА Регнум. Власти Гаваны сняли запрет на посещение пляжей и работу спортивных клубов, бассейнов и других подобных объектов, ранее закрытых из-за угрозы распространения COVID-19. Об этом 29 сентября сообщает портал Cubadebate.

Roberty Пляж на Кубе у города Варадеро

портал Cubadebate «Временная рабочая группа по противодействию COVID-19 в Гаване, после предварительной консультации с национальным органом, объявила со среды, 29 сентября, ослабление некоторых ограничительных мер, связанных с эпидемией, в районах отдыха и спортивных мероприятий, принимая во внимание устойчивое снижение числа подтверждённых случаев заболевания за последние восемь недель и прогресс кампании вакцинации».

При посещении пляжей и спортивных объектов сохраняется требование соблюдать дистанцию и носить маску. Бассейны не должны превышать 50% посетителей от своей обычной вместимости.

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Напомним, что ранее в кубинской столице были сняты ограничения на работу предприятий общественного питания и сокращено время действия комендантского часа.

Как сообщало ИА REGNUM, более полутора миллионов кубинских детей вакцинировались от COVID-19.