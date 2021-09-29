Оттава, 30 сентября, 2021, 01:56 — ИА Регнум. Власти канадской провинции Онтарио выпустили рекомендацию для лиц в возрасте от 18 до 24 лет не прививаться вакциной от коронавирусной инфекции американской компании Moderna. Об этом говорится в заявлении, опубликованном 29 сентября на сайте регионального минздрава.

Иван Шилов ИА REGNUM Вакцинация

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Такое решение было принято из-за увеличения числа случаев перикардита или миокардита среди молодежи после вакцинации указанным препаратом Moderna. В сообщении отмечается, что риск сердечного заболевания после вакцины Moderna оценивается как 1 к 5 тыс. При этом для препарата американской компании Pfizer вероятность наступления перикардита или миокардита составляет 1 к 28 тыс.

Онтарио является самой густонаселенной провинцией Канады. В регионе проживают 14,5 млн человек.

Как сообщало ИА REGNUM, 6 сентября канадские власти открыли границы страны для иностранцев, прошедших полный курс вакцинации от коронавирусной инфекции.