ВОЗ: существует «ужасное неравенство» в доступе к вакцинам от COVID-19
Женева, Швейцария, 30 сентября, 2021, 00:59 — ИА Регнум. Богатые страны получили более 75% мирового объёма вакцин от коронавируса, в то время как бедные страны — менее 0,5%. Об этом генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус заявил во время выступления на Всемирном форуме лидеров, организованном Колумбийским университетом.
Как следует из речи Гебрейесуса, 29 сентября опубликованной пресс-службой ВОЗ, страны с высокими доходами и доходами выше среднего получили «более 75% вакцин». При этом государства с низкими доходами «получили менее 0,5%». Например, в Африке полностью вакцинировать от COVID-19 удалось «лишь 4%» населения.
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Глава ВОЗ подчеркнул, что чем дольше в мире будет сохраняться «вакцинное неравенство», тем «больше времени для циркуляции и превращения в более опасные варианты» будет у коронавируса.
Как сообщало ИА REGNUM, в мире за последние сутки зафиксировано 407 664 новых случая заражения коронавирусом, скончались ещё по меньшей мере 7207 пациентов с COVID-19.