Женева, Швейцария, 30 сентября, 2021, 00:59 — ИА Регнум. Богатые страны получили более 75% мирового объёма вакцин от коронавируса, в то время как бедные страны — менее 0,5%. Об этом генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус заявил во время выступления на Всемирном форуме лидеров, организованном Колумбийским университетом.

Who.int Глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус

Тедрос Аданом Гебрейесус «В мире применено более шести миллиардов доз вакцин, и почти треть мирового населения полностью привита от COVID-19. Но за этими цифрами скрывается ужасное неравенство».

Как следует из речи Гебрейесуса, 29 сентября опубликованной пресс-службой ВОЗ, страны с высокими доходами и доходами выше среднего получили «более 75% вакцин». При этом государства с низкими доходами «получили менее 0,5%». Например, в Африке полностью вакцинировать от COVID-19 удалось «лишь 4%» населения.

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Глава ВОЗ подчеркнул, что чем дольше в мире будет сохраняться «вакцинное неравенство», тем «больше времени для циркуляции и превращения в более опасные варианты» будет у коронавируса.

Как сообщало ИА REGNUM, в мире за последние сутки зафиксировано 407 664 новых случая заражения коронавирусом, скончались ещё по меньшей мере 7207 пациентов с COVID-19.