Берлин, 30 сентября, 2021, 00:20 — ИА Регнум. Не менее шести человек пострадали в результате смерча, обрушившегося на немецкий город Киль (федеральная земля Шлезвиг-Гольштейн), 29 сентября передала телерадиокомпания NDR со ссылкой на противопожарную службу.

Андрей Лавренчук ИА REGNUM Смерч

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Пострадавшие находились на территории местного яхт-клуба, когда порывы ветра унесли их в воду. Три человека получили тяжелые травмы.

По всему городу работают пожарные и аварийно-спасательные службы. Власти пытаются выяснить, идет ли речь ли об одном смерче или о двух.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 сентября два человека погибли из-за торнадо, обрушившегося на итальянский остров Пантеллерия.

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