Москва, 30 сентября, 2021, 00:22 — ИА Регнум. 30 сентября 2021 года в пресс-центре ИА REGNUM (Москва, Берсеневский пер., д. 2, стр.1) при участии Российского военно-исторического общества (РВИО) состоится научная конференция «Память народного подвига: тыл СССР и Сурский рубеж, 1941−1942 гг.». Она приурочена к 80-летию строительства рубежей обороны в начальный период Великой Отечественной войны, которые возводились в ряде регионов страны, начиная с Подмосковья, для сдерживания натиска фашистских войск в случае прорыва обороны Москвы.

Иван Шилов () ИА REGNUM
Сурский рубеж обороны

По прошествии 80 лет данный вопрос остаётся малоизученным, а многие материалы — засекреченными, хотя трудовой фронт как по количеству мобилизованных, так и по масштабу работ был колоссальным даже по современным меркам, а сами рубежи возводились в рекордные сроки.

В работе конференции примут участие российские историки и публицисты, сотрудники архивных служб, преподаватели вузов, а также представители органов государственной власти РФ и субъектов. Они обсудят оборонительную стратегию СССР, главные внешние угрозы страны и другие вопросы научно-исторического характера, связанные с обороной государства и героизмом тыла.

Программа конференции

Iчасть
12:00−12:50Открытие. Приветствия. Выступления (модератор Колеров М.А.)
НиколаевОлег АлексеевичГлава Чувашской РеспубликиЧебоксарыВыступление
АксаковАнатолийГеннадьевичДепутат Государственной думы ФС РФМоскваВыступление
Никифоров Юрий АлександровичКандидат исторических наук, советник департамента Управления Президента РФ по общественным проектамМоскваВыступление

ИА REGNUM будет вести текстовую трансляцию мероприятия.

Онлайн-трансляция конференции на YouTube будет доступна в 12:00.