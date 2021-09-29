Москва, 30 сентября, 2021, 00:22 — ИА Регнум. 30 сентября 2021 года в пресс-центре ИА REGNUM (Москва, Берсеневский пер., д. 2, стр.1) при участии Российского военно-исторического общества (РВИО) состоится научная конференция «Память народного подвига: тыл СССР и Сурский рубеж, 1941−1942 гг.». Она приурочена к 80-летию строительства рубежей обороны в начальный период Великой Отечественной войны, которые возводились в ряде регионов страны, начиная с Подмосковья, для сдерживания натиска фашистских войск в случае прорыва обороны Москвы.

Иван Шилов ( ) ИА REGNUM Сурский рубеж обороны

По прошествии 80 лет данный вопрос остаётся малоизученным, а многие материалы — засекреченными, хотя трудовой фронт как по количеству мобилизованных, так и по масштабу работ был колоссальным даже по современным меркам, а сами рубежи возводились в рекордные сроки.

В работе конференции примут участие российские историки и публицисты, сотрудники архивных служб, преподаватели вузов, а также представители органов государственной власти РФ и субъектов. Они обсудят оборонительную стратегию СССР, главные внешние угрозы страны и другие вопросы научно-исторического характера, связанные с обороной государства и героизмом тыла.

Программа конференции