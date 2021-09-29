Лос-Анджелес, США, 29 сентября, 2021, 23:09 — ИА Регнум. Хоррор «Синистер» режиссёра Скотта Дерриксона потерял первое место в рейтинге самых страшных фильмов ужасов. Об этом 29 сентября сообщает портал Bloody Disgusting.

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Результаты нового исследования Science of Scare показали, что «Синистер» проиграл картине «Астрал. Онлайн» и опустился на вторую позицию. В топ-5 рейтинга также попали оригинальный «Астрал», «Заклятие» и «Реинкарнация».

Ранее авторы картины «Астрал. Онлайн» сообщили, что съёмки длились всего 12 недель, режиссёр Роб Савадж создал фильм при помощи сервиса видеочатов Zoom. В рамках проекта Science of Scare исследователи измеряют частоту сердечных сокращений у 250 зрителей и делают выводы на основе полученных данных.