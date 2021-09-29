Стокгольм, 29 сентября, 2021, 23:03 — ИА Регнум. В Швеции число зарегистрированных летальных случаев в результате заболевания COVID-19 за сутки увеличилось на шесть. Данная информация была опубликована 29 сентября на сайте Агентства общественного здравоохранения Швеции, которое отслеживает эпидемиологическую ситуацию в круглосуточном режиме и предоставляет актуальную статистику по распространению коронавируса в стране.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: массовое заражение малоизвестным RSV — все новости»

В общей сложности от COVID-19 в Швеции умерли 14 856 человек. Количество выявленных зараженных коронавирусной инфекцией составляет 1 152 027 человек. С момента последнего обновления статистики их число увеличилось на 854 новых случая заражения.

Свою первую дозу вакцины от COVID-19 получили 7 147 833 человека старше 16 лет, вторую — 6 555 719.

По состоянию на 29 сентября, согласно данным Шведского регистра интенсивной терапии, 37 пациентов с тяжелой формой протекания COVID-19 в настоящий момент находятся в реанимационных отделениях и получают медицинскую помощь.