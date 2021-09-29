Стокгольм, 29 сентября, 2021, 23:00 — ИА Регнум. Жителям Швеции с сильно ослабленной иммунной системой уже рекомендуется принять три дозы вакцины от COVID-19. 28 сентября правительство страны приняло решение расширить список лиц для получения бустерной дозы в рамках ревакцинации. Об этом сообщила новостная служба SVT Nyheter.

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«В новые группы входят лица, проживающие в домах престарелых, лица, получающие уход на дому, и все люди старше 80 лет», — заявила министр здравоохранения и социальных дел Швеции Лена Халленгрен в ходе пресс-конференции.

По словам Халленгрен, для дополнительной защиты людей, которым нужна третья доза, важно, чтобы их близкие также были привиты.

В ходе пресс-конференции было подчеркнуто, что Агентство общественного здравоохранения нарастит усилия по информационной кампании среди медиков, которые отказываются прививаться от COVID-19.