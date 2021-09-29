Вашингтон, 29 сентября, 2021, 22:33 — ИА Регнум. Рынок вакцин на растительной основе за следующие 10 лет вырастет до объёма не менее $2,34 млрд, сообщает 29 сентября со ссылкой на интернет-портал Plant Based News.

Иван Шилов ИА REGNUM Вакцина

Согласно данных отчета Transparency Market Research, рост рынка таких вакцин будет обусловлен повышением осведомленности об их преимуществах, а также ростом глобальных инфекционных эпидемий, в том числе COVID-19.

Кроме того, в отчете Transparency Market Research говорится, что «многообещающим потенциалом» также обладает и молекулярное земледелие.

Также указано на перспективы развития биофарминга — процесса производства фармацевтических препаратов с использованием генетически модифицированных растений. Многие крупные научные деятели считают использование биофарминговых вакцин более быстрым, дешевым и эффективным способом укрепления иммунной системы.

Напомним, ряд крупных фармацевтических корпораций уже заявил, что уже в текущем году они начинают клинические испытания вакцин против COVID-19 на растительной основе.