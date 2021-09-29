Рим, 29 сентября, 2021, 21:56 — ИА Регнум. Коронавирус и его последствия заняли четвертое место в списке причин смертей в Италии, заявил в среду, 29 сентября, координатор национального штаба по борьбе с эпидемией Франко Локателли.

Russian.news.ru Эпидемия коронавируса в Италии

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По данным на29 сентября, в Италии умерли130 870человек с подтвержденным диагнозом «коронавирусная пневмония», за последние сутки этот показатель увеличился на63(днем ранее — на 65). Число подтвержденных носителей выросло на3212(днем ранее — на2985). С учетом выздоровевших и погибших общее число носителей коронавируса за всё время эпидемии составляет4 668 261 — более7, 5% населения страны. В настоящее время заражены95 979человек(на2893 меньше, чем днем ранее). Первую и повторную прививку сделали42 355 056человек, что составляет70,32% населения Италии.

Постепенную отмену антикоронавирусных ограничений правительство страны начало в апреле 2021 года. Основные ограничения (за исключением масочного режима в закрытых помещениях) отменены в конце июня 2021 года. В августе-сентябре 2021 года вступили в силу новые ограничения (на посещение общественных мест), но они не касаются обладателей «антикоронавирусных паспортов» (привитых, переболевших и сохранивших антитела, или сдавших тест с отрицательным результатом). С 15 октября 2021 года те, у кого такого документа нет, не смогут ходить и на работу.