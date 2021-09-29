Минск, 29 сентября, 2021, 21:15 — ИА Регнум. Ответственность за смерть минчанина Андрея Зельцера и офицера белорусских спецслужб лежит на руководстве этих спецслужб. Об этом 29 сентября корреспонденту ИА REGNUM заявил профессор, кандидат исторических наук Андрей Суздальцев.

Politoboz.com Андрей Суздальцев

«Они же знали, куда шли. В этой квартире было зарегистрировано охотничье оружие. Оно было зарегистрировано официально. Сейчас объявлять его террористом — смешно. Наверное, это единственный случай в истории терроризма, когда террористы оказываются вооружены охотничьими ружьями», — заявил эксперт.

«Им не открыли, они (сотрудники белорусских спецслужб — ИА REGNUM) были неподготовлены, не оснащены, без бронежилетов. Такое впечатление, что их подставили под удар», — отметил Суздальцев.

«С другой стороны, правоохранители привыкли к безнаказанности. Вели себя непрофессионально, из-за чего и погибли люди. Сочувствую семье погибшего офицера, сочувствую и семье Зельцера, который защищал свой дом, свою семью. Никаких опознавательных знаков у сотрудников не было», — сказал политолог.

«Это свидетельствует, что населением Белоруссии правоохранители и преступники воспринимаются уже практически одинаково. Они слились в сознании белорусских граждан в нечто единое. Это катастрофа и для МВД, и для КГБ», — пояснил Суздальцев.

Напомним, что в Минске во время попытки проникновения в квартиру Андрея Зельцера погиб сотрудник правоохранительных органов.