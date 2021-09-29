Лепосавич, , 20:48 — REGNUM Командующий силами KFOR (военная миссия под руководством НАТО в Косово — ИА REGNUM) генерал-майор Франко Федеричи 29 сентября с вертолета проинспектировал ситуацию на контрольно-пропускных пунктах Ярине и Брняк на севере Косово и Метохии. Об этом говорится в сообщении, которое KFOR опубликовала вместе с фотографией полета на своей странице в «Фейсбуке».

KFOR. Косово Georgia National Guard

В сообщении подчеркивается, что KFOR сохраняет «беспристрастную, решительную и гибкую» позицию для того, чтобы иметь возможность реагировать в любой возникшей ситуации.

Генерал Федеричи поддерживает близкие контакты со всеми сторонами конфликта, чтобы найти решение для скорой деэскалации ситуации, сообщили в KFOR.

Напомним, что движение на КПП Ярине и Брняк уже десятый день заблокировано из-за протестов сербов, недовольных решением Приштины запретить использование автомобильных номеров Сербии на территории края.