Москва, 29 сентября, 2021, 20:08 — ИА Регнум. Инфляция в России по состоянию на 27 сентября ускорилась до 7,26% в годовом выражении с 6,96% на предыдущей неделе. Такие данные приводятся в обзоре Минэкономразвития «О текущей ценовой ситуации».

Дарья Антонова ИА REGNUM Инфляция

В министерстве отмечают, что темпы роста потребительских цен за неделю с 21 по 27 сентября составили 0,29% после 0,10% неделей ранее. При этом продовольственная инфляция ускорилась до 0,40% с 0,31% неделей ранее из-за более высокого роста цен на продукты питания за исключением овощей и фруктов.

Цен на непродовольственные товары за неделю выросли на 0,23%, при этом цены на бензин практически не изменились.

В секторе туристических и регулируемых услуг зафиксирована незначительная инфляция в 0,13% после четырёх недель снижения цен. При этом возобновился рост цен на услуги зарубежного туризма (+3% после снижения на 2,4%) из-за удорожания поездок в Турцию, а услуги отечественного туризма продолжили дешеветь, но темпы снижения цен на них замедлились (-0,03% после — 0,4%).

Напомним, в соответствии с базовой версией прогноза социально-экономического развития инфляция в России к концу 2021 года должна составить 5,8%, однако глава Минэкономразвития Максим Решетников на минувшей неделе заявил о рисках превышения этого показателя.

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