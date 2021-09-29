Карлскруна, Швеция, 29 сентября, 2021, 20:24 — ИА Регнум. Сегодня, 29 сентября, в Швеции были сняты последние ограничения на работу публичных библиотек. Теперь сотрудники надеются, что к ним вернутся их прежние постоянные читатели. Об этом сообщила новостная служба SVT Nyheter.

Дарья Антонова ИА REGNUM Библиотека

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Напомним, что за все время пандемии коронавируса публичные библиотеки по всей Швеции продолжали работать. Однако традиционные читальные залы опустели — люди перестали ходить из-за страха или ухудшения атмосферы в здании, поскольку администрации многих библиотек вынужденно убрали удобные кресла и скамейки, а молодых читателей просили сфотографировать текст с помощью смартфона и прочитать его дома.

«Может пройти еще некоторое время, прежде чем люди вернутся обратно, но мы надеемся, что народ вернется снова», — заявил в интервью SVT один из сотрудников Городской библиотеки в городе Карлстуна Бенгт-Гуннар Остерберг.

«До пандемии я часто приходил сюда и читал газеты. Здорово, что можно вернуться, потому что здесь можно встретить много знакомых», — поделился с журналистами завсегдатай карлстунской библиотеки Бенгт Юнгквист.