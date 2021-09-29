Стокгольм, 29 сентября, 2021, 20:22 — ИА Регнум. 29 сентября впервые более чем за полтора года работа кафе, ресторанов и баров Швеции полностью возобновилась, поскольку власти сняли последние ковид-ограничения, наложенные на ресторанный бизнес из-за пандемии коронавируса. Своими впечатлениями владельцы заведений поделились в интервью телеканалу SVT.

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«Это так здорово! Теперь мы должны наконец-то заняться своим делом … Временные ограничения серьезно сказались на наших доходах. Но также и для сотрудников, которым в принципе приходилось выгонять людей на улицу после наступления определенного времени, это было непросто», — рассказала журналистам владелица ресторана Алисия Столт.

«Простаивает с марта 2020 года. Помещение нужно теперь осмотреть и подготовить. Потому что это действительно будет старт с нуля», — отметил в свою очередь Йохан Линд, который владеет одним из ночных клубов города Уппсалы.

Отмечается, что ресторанный бизнес сталкивается с острой нехваткой персонала, поскольку многие уволенные сотрудники теперь не могут вернуться на прежнее место работы.