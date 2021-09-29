Стокгольм, 29 сентября, 2021, 20:19 — ИА Регнум. 29 сентября правительство Швеции сняло последние существенные ограничения, введенные еще в прошлом году из-за пандемии коронавируса — теперь жители страны смогут посещать футбольные матчи с переполненными трибунами, студенты — устраивать крупные вечеринки, а работники — вернутся в офисы. Однако в тот же день посетивший студию SVT государственный эпидемиолог Швеции Андерс Тегнелл предупредил, что решение не является окончательным и безвозвратным.

Стокгольм. Швеция

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«Дело не в том, что мы разоружились полностью, меры в запасе еще остаются, и их все можно вернуть обратно», — дал понять Тегнелл.

В то же время он подчеркнул, что снятие ограничений в Швеции проходит по плану, поскольку в стране наблюдаются первые положительные результаты вакцинации.

«Все признаки, которые мы наблюдаем, указывают на то, что мы идем в правильном направлении», — подчеркнул эпидемиолог.