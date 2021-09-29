Женева, Швейцария, 29 сентября, 2021, 19:52 — ИА Регнум. В мире за последние сутки зафиксировано 407 664 новых случая заражения коронавирусом, скончались ещё по меньшей мере 7207 пациентов с COVID-19. Об этом сообщает приводит 29 сентября Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: массовое заражение малоизвестным RSV — все новости»

Согласно последним данным, за весь период с начала пандемии в мире выявлено уже 232 636 622 носителя коронавирусной инфекции, подтверждено 4 762 089 случаев смерти от заболевания.

Напомним, днём ранее ВОЗ сообщала о 353 802 выявленных инфицированных и 6212 умерших пациентах с коронавирусом за сутки.