Москва, 29 сентября, 2021, 19:18 — ИА Регнум. Потребительские цены в России за период с 21 по 27 сентября выросли в среднем на 0,29% после роста на 0,1% в предыдущую неделю. Такие данные приводит Федеральная служба государственной статистики (Росстат).

Иван Шилов ИА REGNUM Цены на продукты

Инфляция за период с начала сентября, по оценке Росстата, достигла 0,49%, а с начала года — 5,2%.

За последнюю неделю среди продовольственных товаров наиболее заметно подорожали куриные яйца — на 3,5%, мясо кур — на 1,1%, вермишель, чай черный — на 0,7%, говядина, свинина, сосиски и сардельки, стерилизованное молоко, макаронные изделия — на 0,6%, сметана и рис — на 0,5%, пастеризованное молоко — на 0,4%.

Варёные, полукопчёные и варёно-копченые колбасы, сливочное масло, мука, хлеб и булочные изделия из пшеничной муки, гречневая крупа стали дороже на 0,3%, пшено, соль, сычужные сыры, маргарин, — на 0,2%, сахар-песок, подсолнечное масло, мороженая рыба, творог, хлеб из ржаной муки — на 0,1%.

В то же время баранину подешевела на 0,4%, водка, печенье, шоколадные конфеты — на 0,1%.

Цены на плодоовощную продукцию выросли в среднем на 0,3%, в том числе помидоры подорожали на 10,1%, огурцы — на 4,2%, картофель — на 1,8%. Одновременно с этим яблоки стали дешевле на 2%, морковь — на 1,2%, белокочанная капуста и репчатый лук — на 0,5%.

Зафиксирован также рост цен на ряд непродовольственных товаров первой необходимости. Так, спички подорожали на 1,1%, зубные пасты — на 0,7%, туалетная бумага — на 0,6%, хозяйственное и туалетное мыло, сухие корма для домашних животных — на 0,4%, женские гигиенические прокладки — на 0,3%, детские подгузники и пелёнки для новорожденных — на 0,2%, стиральные порошки, зубные щётки — на 0,1%.

Цены на автомобильный бензин и дизельное топливо, согласно данным Росстата, за неделю в среднем не изменились.