Афины , 29 сентября, 2021, 19:11 — ИА Регнум. Греция подтвердила 2187 новых случаев заражения коронавирусом за последние 24 часа, сообщила Национальная организация общественного здравоохранения вечером 29 сентября. Сутками ранее сообщалось про 2978 новых случаев.

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С начала пандемии в Греции было подтверждено 653 535 случаев инфицирования.

За последние 24 часа также зарегистрировано 44 случая смерти, в результате чего общее число жертв пандемии достигло 14 795.

В общей сложности 323 пациента находятся на аппаратах искусственной вентиляции легких в больницах. Их средний возраст составляет 66 лет, и 80,5% из них имеют основное заболевание и/или находятся в возрасте 70 лет и старше.

Кроме того, за последние 24 часа в больницу было госпитализировано 206 ковид-пациентов.