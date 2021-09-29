Рим, 29 сентября, 2021, 19:11 — ИА Регнум. О запланированном на 12 октября чрезвычайном саммите G20 по Афганистану сообщил 29 сентября журналистам итальянский премьер-министр Марио Драги.

Афганистан

Драги «Чрезвычайный саммит по Афганистану состоится 12 октября».

Встречу инициировала Италия, которая сейчас председательствует в G20. Драги выразил мнение Рима, что народу Афганистана нужна помощь других, богатых стран.

Итальянский политик отметил, что в решении афганского вопроса должны участвовать России, Китай и Турция. Он добавил, что о будущем саммите уже два раза говорил по телефону с российским президентом.