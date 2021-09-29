Саранск, 29 сентября, 2021, 18:53 — ИА Регнум. Вступивший в должность глава Мордовии Артем Здунов отправил правительство региона в отставку. Об этом сообщает пресс-служба республиканского правительства.

Vk.com/officialmordovia Скриншот трансляции прямого эфира врио главы Мордовии Артема Здунова

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Отмечается, что в соответствии со статьей 96 Конституции республики правительство должно сложить полномочия. При этом министры продолжат работать в статусе исполняющих обязанности до формирования нового состава правительства.

Указ подписан главой республики 29 сентября.

Как сообщало ИА REGNUM, Артем Здунов был назначен врио главы региона в ноябре 2020 года указом президента РФ Владимира Путина после отставки предыдущего главы Мордовии Владимира Волкова.

На выборах, которые прошли 17−19 сентября 2021 года, Здунов от «Единой России» набрал 78,26% голосов избирателей при явке 64,97%. 21 сентября глава ЦИК Мордовии Александр Косов вручил ему удостоверение об избрании главой республики. 29 сентября Артем Здунов вступил в должность главы Мордовии.

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