Подгорица, 29 сентября, 2021, 18:12 — ИА Регнум. В Черногории за сутки умерли пять человек, зарегистрирован 521 новый случай заражения коронавирусом, сообщил Институт общественного здравоохранения.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Коронавирус

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Самому младшему из умерших было 47 лет, а самому старшему — 70 лет.

Общее количество смертей, связанных с ковидом, в Черногории с начала пандемии составляет 1919. К 15:00 29 сентября сообщалось о выздоровлении 652 больных.

Число активных случаев в стране составляет — 7090.