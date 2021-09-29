Москва, 29 сентября, 2021, 18:02 — ИА Регнум. Об аресте на два месяца основателя Group-IB Ильи Сачкова сообщили 29 сентября в пресс-службе Лефортовского суда Москвы.

Group-ib.ru Илья Сачков

Скачкова, как отметили в суде, подозревают в государственной измене (статья 275 УК РФ). В качестве меры пресечения ему назначено заключение под стражу сроком на один месяц 30 суток — до 27 ноября 2021 г.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в СМИ появилась информация об обысках в петербургском офисе Group-IB.