София, 29 сентября, 2021, 17:51 — ИА Регнум. Свои заявки на участие в предстоящих выборах в Народное собрание (парламент) Болгарии подали в общей сложности 16 политических партий и шесть коалиционных структур, передаёт 29 сентября Болгарское телевидение.

Nenko Lazarov Парламент Болгарии

По информации центризбиркома Болгарии, в новых избирательных списках окажутся как представители крупных партийных организаций, так и активисты небольших общественных групп, сувевших собрать необходимое количество подписей и зарегистрироваться в ЦИК до 29 сентября.

Согласно результатам независимого опроса общественного мнения, абсолютным лидером этих списков является коалиция партий «ГЕРБ» («Граждане за европейское развитие Болгарии») и «СДС» («Союз демократических сил»). Если бы парламентские выборы проводились уже сегодня, за эти силы проголосовали бы 21,4% избирателей. На втором и третьем местах — объединение «Продолжаем перемены» и «Болгарская социалистическая партия» (15,2% и 13,4% соответственно).

Выборы в болгарский парламент запланированы на 14 ноября. В целях экономии бюджетных средств они пройдут в один день со всенародным голосованием по выборам президента республики. О своем намерении принять участие в волеизьявлении говорят более 50% опрошенных жителей страны.